2020-06-10T14:31:26+03:00
Общество

16 ФАПов установят в 15 муниципалитетах Тверской области

Это план на 2020 год в соответствии с нацпроектом "Здравоохранение"
Александр ЖМУЛИН
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Новые модульные ФАПы в регионе устанавливают не первый год. Фото: ПТОНовые модульные ФАПы в регионе устанавливают не первый год. Фото: ПТО
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В Тверской области продолжат установку мобильных строений под фельдшерско-акушерские пункты. Всего в 2020-2024 годах в регионе должен быть создан 121 ФАП. Еще 96 капитально отремонтируют.

В этом году до ноября планируют установить16 фельдшерско-акушерских пунктов. Губернатор Игорь Руденя провел совещание по этому вопросу.

- Мы начинали реализацию этой программы в Тверской области в 2018 году. Тогда в муниципалитетах был установлен 61 фельдшерско-акушерский пункт, – напомнил Игорь Руденя.

Новые модульные ФАПы в 2020 году планируется установить в д. Луги Андреапольского муниципального округа, д. Фралево Бежецкого района, д. Кузнецово Вышневолоцкого городского округа, д. Улин Западнодвинского муниципального округа, д. Раково Зубцовского района, д. Красное и д. Устиново Кимрского района, д. Рачево Краснохолмского района, в д. Гнездово Лихославльского района, д. Кривцово Нелидовского городского округа, д. Козлы Оленинского муниципального округа, д. Топалки Сандовского муниципального округа, с. Кой Сонковского района, д. Бирючево Спировского района, д. Орлово Старицкого района и д. Ново-Троицкое Торопецкого района.

Для 14 ФАПов уже подобраны медики.

На открытие новых модульных ФАПов из федерального бюджета на 2020 год выделено свыше 76 млн рублей.

Сейчас в регионе действует 551 ФАП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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