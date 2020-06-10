Администрацию Бологое Тверской области обязали отремонтировать городские дороги

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:19:39+03:00

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Бологовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения администрацией МО "Бологовский район" законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории города Бологое.

В ходе проверки установлено, что на дорожном покрытии по улицам Северной, Мира, Мира-2, Горской, Калинина, Гражданской, ул. 1 Мая, Дачной, 1-й Локомотивной имеются множественные выбоины, что не соответствует требованиям ГОСТ.

Прокурором в Бологовский городской суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации Бологовского района незаконным и возложении обязанности организовать работы по ремонту дорожного покрытия на указанных улицах города.

Судом административное исковое заявление удовлетворено в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU