Администрацию Бологое Тверской области обязали отремонтировать городские дороги
Бологовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения администрацией МО "Бологовский район" законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории города Бологое.
В ходе проверки установлено, что на дорожном покрытии по улицам Северной, Мира, Мира-2, Горской, Калинина, Гражданской, ул. 1 Мая, Дачной, 1-й Локомотивной имеются множественные выбоины, что не соответствует требованиям ГОСТ.
Прокурором в Бологовский городской суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации Бологовского района незаконным и возложении обязанности организовать работы по ремонту дорожного покрытия на указанных улицах города.
Судом административное исковое заявление удовлетворено в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.
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