2020-06-10T13:32:26+03:00
Происшествия

Из ревности жительница Тверской области сожгла дом бывшего мужа

Она может отправиться в тюрьму на пять лет
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские задержали подозреваемую Фото: архив "КП"Полицейские задержали подозреваемую Фото: архив "КП"
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Пожар произошел в деревне Глебово Старицкого района Тверской области. Сообщение о возгорании жилого дома поступило в местный отдел полиции.

Полицейские по прибытию на место установили, что причиной ЧП стал поджог. Строение огнем уничтожено полностью, ущерб составил 600 000 рублей.

Оперативники нашли свидетелей и собрали улики. Выяснилось, что дом подожгла бывшая жена проживающего в нем мужчины - ранее судимая 51-летняя жительница Торжка. Женщина призналась, что в дневное время, убедившись в отсутствии хозяев дома, через приоткрытую форточку вылила керосин на штору, подожгла ее и скрылась.

По словам подозреваемой, она сделала это из чувства ревности к бывшему супругу. По части 2 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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