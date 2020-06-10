На кладбище в Тверской области вандалы жгли кресты и громили надгробия

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:59:57+03:00

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Сообщение о том, что на Быковском кладбище в поселке Редкино Конаковского района вандалы жгут костры, поступило в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району от местных жителей. Незамедлительно на место выехал наряд полиции.

По прибытию полицейские обнаружили сожженные кресты и разбитые памятники. По подозрению в совершенном преступлении сотрудниками Центра по противодействию экстремизма УМВД России по Тверской области и полицейскими ОМВД России по Конаковскому районупо горячим следам были задержаны 23-летний молодой человек и 14-летняя девушка. Оба - жители Твери.

Всего вандалы испортили более 100 надгробий.

По части 1 статьи 244 УК РФ было возбуждео уголовное дело.

- По версии оперативников, данные лица причастны к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Конаковского района и города Твери, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время устанавливается мотив совершения преступлений.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU