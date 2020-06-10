В Тверской области добавят денег на доплаты медикам за выявление онкологии
На заседании бюджетной комиссии рассмотрен вопрос о дополнительном финансировании из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Речь идет о 397,1 млн рублей.
Как сообщило областное правительство, эти деньги ТФОМС планируется направить на покупку и ремонт медоборудования, стимулирующие выплаты врачам за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации и профилактических осмотров, оплату труда и повышение квалификации медиков.
- Главные задачи - добиться повышения эффективности расходов, обеспечить постоянный рост качества и доступности медицинских услуг для населения, - отметил губернатор Игорь Руденя.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»