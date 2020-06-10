2020-06-10T12:36:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области проведено более 85 000 исследований на коронавирус

Объемы тестирования увеличены
Ольга ТРОФИМОВА
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Результаты тестирований подтверждают на уровне регионаРезультаты тестирований подтверждают на уровне регионаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус. За сутки проведено 2671 исследование, всего с начала пандемии сделано 85099 лабораторных исследований.

По данным оперативного штаба на 10 июня, в Тверской области подтверждено 83 новых случая коронавируса. Всего заболевших за весь период - 2314. Под наблюдением врачей остаются 770 пациентов, 1495 выписались из больниц, 49 скончались.

Тесты на коронавирус проверяют в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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