Из-за тумана водитель большегруза не увидел велосипедиста на трассе в Тверской области
Мужчина погиб
На трассе в Тверской области погиб велосипедистФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла ночью, 10 июня, на 288 км+800 м трассы М-9 "Балтия" в Оленинском районе.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель большегруза "Рено Магум" с полуприцепом при движении в сторону Москвы наехал на велосипедиста.
Со слов водителя, он не увидел велосипедиста из-за тумана и света встречных фар.
Велосипедист погиб на месте происшествия. Его личность не установлена.
ИСТОЧНИК KP.RU