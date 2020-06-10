Из-за тумана водитель большегруза не увидел велосипедиста на трассе в Тверской области

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:24:29+03:00

На трассе в Тверской области погиб велосипедист Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла ночью, 10 июня, на 288 км+800 м трассы М-9 "Балтия" в Оленинском районе.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель большегруза "Рено Магум" с полуприцепом при движении в сторону Москвы наехал на велосипедиста.

Со слов водителя, он не увидел велосипедиста из-за тумана и света встречных фар.

Велосипедист погиб на месте происшествия. Его личность не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU