2020-06-10T11:50:47+03:00
Здоровье

Бригады детских врачей из ДОКБ возобновят выезды в районы Тверской области

В июне они планируют посетить пять муниципалитетов
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
В регионе врачи из областного центра планируют вновь проводить приемы в районах.В регионе врачи из областного центра планируют вновь проводить приемы в районах.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В детской областной клинической больнице планируют возобновить деятельность мобильных бригад врачей. В июне врачи ДОКБ планируют посетить Бежецкий, Лихославльский, Сандовский и Торжокский районы, а также Нелидовский городской округ.

16 июня с 9:00 до 14:00 мобильная бригада ДОКБ в составе травматолога-ортопеда, невролога, хирурга-уролога, отоларинголога, офтальмолога и кардиолога проведет прием в Торжке в местной ЦРБ.

На 17 июня запланирован выездной прием эндокринолога, травматолога-ортопеда, хирурга-уролога, невролога, отоларинголога, офтальмолога и кардиолога В Бежецкой ЦРБ.

18 июня - в Сандово. 19 июня - в Лихославле, 26 июня - в Нелидово. Также запланирован повторный выезд в Торжок 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Чеченской Республики арестован за стрельбу на стоянке в Тверской области
Град с грозой ударит по городам Тверской области
По факту погрома на кладбище в Тверской области прокуратура проводит проверку
16 ФАПов установят в 15 муниципалитетах Тверской области
Администрацию Бологое Тверской области обязали отремонтировать городские дороги
Из ревности жительница Тверской области сожгла дом бывшего мужа
На кладбище в Тверской области вандалы жгли кресты и громили надгробия
В Тверской области добавят денег на доплаты медикам за выявление онкологии
В Тверской области проведено более 85 000 исследований на коронавирус
Из-за тумана водитель большегруза не увидел велосипедиста на трассе в Тверской области
Бригады детских врачей из ДОКБ возобновят выезды в районы Тверской области
В Тверской области под наблюдением медиков остаются 770 больных с коронавирусом
В реке Межа в Тверской области нашли тело тринадцатилетней девочки
Под Тверью пьяный водитель врезался в дерево
В Тверской области сгорел жилой дом, есть пострадавшие
Вертолетом санавиации в Тверь доставлена пациентка из Нелидово
В Тверской области сотрудникам домов ребенка доплатят за вахтовую работу
В Удомле Тверской области разбушевалась стихия
В Тверской области сбили пешехода
В Твери пенсионеры по-прежнему могут подать заявку на помощь продуктами