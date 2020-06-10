Бригады детских врачей из ДОКБ возобновят выезды в районы Тверской области

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:50:47+03:00

В регионе врачи из областного центра планируют вновь проводить приемы в районах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В июне они планируют посетить пять муниципалитетов

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В детской областной клинической больнице планируют возобновить деятельность мобильных бригад врачей. В июне врачи ДОКБ планируют посетить Бежецкий, Лихославльский, Сандовский и Торжокский районы, а также Нелидовский городской округ.

16 июня с 9:00 до 14:00 мобильная бригада ДОКБ в составе травматолога-ортопеда, невролога, хирурга-уролога, отоларинголога, офтальмолога и кардиолога проведет прием в Торжке в местной ЦРБ.

На 17 июня запланирован выездной прием эндокринолога, травматолога-ортопеда, хирурга-уролога, невролога, отоларинголога, офтальмолога и кардиолога В Бежецкой ЦРБ.

18 июня - в Сандово. 19 июня - в Лихославле, 26 июня - в Нелидово. Также запланирован повторный выезд в Торжок 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU