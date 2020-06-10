Бригады детских врачей из ДОКБ возобновят выезды в районы Тверской области
В детской областной клинической больнице планируют возобновить деятельность мобильных бригад врачей. В июне врачи ДОКБ планируют посетить Бежецкий, Лихославльский, Сандовский и Торжокский районы, а также Нелидовский городской округ.
16 июня с 9:00 до 14:00 мобильная бригада ДОКБ в составе травматолога-ортопеда, невролога, хирурга-уролога, отоларинголога, офтальмолога и кардиолога проведет прием в Торжке в местной ЦРБ.
На 17 июня запланирован выездной прием эндокринолога, травматолога-ортопеда, хирурга-уролога, невролога, отоларинголога, офтальмолога и кардиолога В Бежецкой ЦРБ.
18 июня - в Сандово. 19 июня - в Лихославле, 26 июня - в Нелидово. Также запланирован повторный выезд в Торжок 23 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU