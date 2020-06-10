В Тверской области под наблюдением медиков остаются 770 больных с коронавирусом
В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 83 человек. Всего зараженных на 10 июня - 2314. После заболевания выздоровели 1495 человек (+7 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.
770 пациентов (+61 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 49 человек (+5 за минувшие сутки). Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 820 случаев, далее идут Кимры - 462 зараженных и Конаковский район - 210.
По стране зафиксировано 8404 новых случаев коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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