В реке Межа в Тверской области нашли тело тринадцатилетней девочки
Следователи проводят проверку
На место ЧП выезжали следователи, полиция и МЧС Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Изменить размер текста:
ЧП произошло 9 июня в Нелидово. Сообщение о том, что в реке Межа утонула тринадцатилетняя девочка, поступило в СУ СК РФ по Тверской области.
На место происшествия выехали следователи, полицейские и спасатели МЧС. Опрошены свидетели и очевидцы произошедшего.
- Видимых телесных повреждений на теле девочки не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины ее смерти, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Обстоятельства происшествия выясняются.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU