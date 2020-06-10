В реке Межа в Тверской области нашли тело тринадцатилетней девочки

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:53:42+03:00

На место ЧП выезжали следователи, полиция и МЧС Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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ЧП произошло 9 июня в Нелидово. Сообщение о том, что в реке Межа утонула тринадцатилетняя девочка, поступило в СУ СК РФ по Тверской области.

На место происшествия выехали следователи, полицейские и спасатели МЧС. Опрошены свидетели и очевидцы произошедшего.

- Видимых телесных повреждений на теле девочки не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины ее смерти, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Обстоятельства происшествия выясняются.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU