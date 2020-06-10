Под Тверью пьяный водитель врезался в дерево
Пострадала женщина-пассажир
Иномарка опрокинулась после столкновения с деревом Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла поздно вечером, 9 июня, на 7 км автодороги Тверь-Рябеево-Прудище, Калининского района.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 44-летний водитель, в состоянии алкогольного опьянения, не пристегнутый ремнем безопасности, управляя автомобилем "Renault Logan", проявил невнимательность к дорожной обстановке, врезался в дерево и опрокинулся.
В результате ДТП 51-летняя женщина-пассажир, не пристегнутая ремнем безопасности, с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение, водитель обратился за помощью самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU