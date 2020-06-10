Под Тверью пьяный водитель врезался в дерево

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:48:15+03:00

Иномарка опрокинулась после столкновения с деревом Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла поздно вечером, 9 июня, на 7 км автодороги Тверь-Рябеево-Прудище, Калининского района.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 44-летний водитель, в состоянии алкогольного опьянения, не пристегнутый ремнем безопасности, управляя автомобилем "Renault Logan", проявил невнимательность к дорожной обстановке, врезался в дерево и опрокинулся.

В результате ДТП 51-летняя женщина-пассажир, не пристегнутая ремнем безопасности, с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение, водитель обратился за помощью самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU