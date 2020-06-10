В Тверской области сгорел жилой дом, есть пострадавшие
ЧП произошло в Краснохолмском районе
В Тверской области спасатели тушили жилой дом Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Сообщение о пожаре в деревне Кочерово Краснохолмского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 6:10 утра 10 июня.
На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей № 35 и № 22. По прибытии первого пожарного отделения установлено, что пожар произошел в жилом доме.
- В результате пожара огнем повреждены кровля и внутренняя отделка на площади 48 кв. метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
В 7:00 пожар был ликвидирован. Погибли два человека. Их личности устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU