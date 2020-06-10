Вертолетом санавиации в Тверь доставлена пациентка из Нелидово

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:33:21+03:00

Женщину доставили в Тверь на вертолете санавиации Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Она проходит лечение в ОКБ

Изменить размер текста: A A

9 июня привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентке из Нелидовского городского округа.

В 14:03 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Нелидовского городского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 18:35 женщина была доставлена в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU