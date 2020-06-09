В Тверской области сотрудникам домов ребенка доплатят за вахтовую работу
9 июня губернатор Игорь Руденя провел заседание областной бюджетной комиссии. В ходе нее принято решениеввести региональные стимулирующие выплаты для сотрудников джомов ребенка Верхневолжья.
Если конкретней, эти доплаты будут предназначены работникам четырёх учреждений, которые с 20 апреля по 15 июля переведены на вахтовый режим в связи с коронавирусом. Это «Теремок» в Твери, «Солнышко» в Вышнем Волочке, Кашинский и Конаковский дома ребёнка.
Работающим в этих домах ребенка врачам и педагогам обещают доплатить 27 тыс. рублей, размер надбавок для среднего, младшего и технического персонала составит свыше 11 тыс. рублей.
На выплаты из регионального бюджета будет выделено более 14,7 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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