В Тверской области сбили пешехода
Водитель скрылся с места ДТП
В Тверской области сбили пешеходаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла вечером, 9 июня, в районе дома №2 по улице Победы в Зубцове Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", наехал на пешехода, который шел по проезжей части при наличии тротуара.
У пешехода установлено состояние алкогольного опьянения. Угрозы его жизни нет.
Водитель с места происшествия скрылся, его зафиксировали камеры видеонаблюдения, ведется поиск.
ИСТОЧНИК KP.RU