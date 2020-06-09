В Тверской области сбили пешехода

9 Июнь 2020 2020-06-09T21:49:53+03:00

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Авария произошла вечером, 9 июня, в районе дома №2 по улице Победы в Зубцове Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", наехал на пешехода, который шел по проезжей части при наличии тротуара.

У пешехода установлено состояние алкогольного опьянения. Угрозы его жизни нет.

Водитель с места происшествия скрылся, его зафиксировали камеры видеонаблюдения, ведется поиск.

ИСТОЧНИК KP.RU