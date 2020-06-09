В Твери пенсионеры по-прежнему могут подать заявку на помощь продуктами
В Твери продолжается благотворительный проект «Забота рядом». Пожилым людям помогают с продуктами. Координирует участвующих в этом полезном и благом деле волонтеров и представителей НКО региональный штаб помощи #МыВместе
Пожилые люди, у которых трудности в связи с коронавирусом, могут позвонить по телефону необходима и оставить заявку на получение помощи по телефону региональной горячей линии 8-800-600-3199. За них позвонить, если так удобнее, могут и родственики и близкие.
Продуктовые наборы для пенсионеров покупают за счет пожертвований жителей Верхневолжья, а также различных фондов и организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU
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