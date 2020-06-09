2020-06-09T18:53:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Твери пенсионеры по-прежнему могут подать заявку на помощь продуктами

Благотворительный проект реализуется для пожилых людей, у которых возникли трудности в связи с коронавирусом
Александр ЖМУЛИН
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Волонтеры доставляют продукты прямо на дом пенсионерам. Фото: ПТОВолонтеры доставляют продукты прямо на дом пенсионерам. Фото: ПТО
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В Твери продолжается благотворительный проект «Забота рядом». Пожилым людям помогают с продуктами. Координирует участвующих в этом полезном и благом деле волонтеров и представителей НКО региональный штаб помощи #МыВместе

Пожилые люди, у которых трудности в связи с коронавирусом, могут позвонить по телефону необходима и оставить заявку на получение помощи по телефону региональной горячей линии 8-800-600-3199. За них позвонить, если так удобнее, могут и родственики и близкие.

Продуктовые наборы для пенсионеров покупают за счет пожертвований жителей Верхневолжья, а также различных фондов и организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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