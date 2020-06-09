Действительно ли в Тверской области отменили паровоз?

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:14:47+03:00

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На днях в интернете появилось сообщение о том, что исторический ретро-паровоз "Бологое-Осташков", который торжественно запустили два года назад, отменяется навсегда. Даже причину назвали - высокая стоимость эксплуатации. Что тут же вызвало большое количество обсуждений. Мы попытались узнать достоверность информации, однако это оказалось не так-то просто.

Диспетчеры с бологовского вокзала информацию не подтвердили: «Паровоз стоит в расписании, никаких постановлений о запрете не было». А вот заместитель по эксплуатации напрочь отказался раскрывать подробности, сославшись на коммерческую тайну.

Уже к вечеру в официальной группе социальной сети Вконтакте «Московско-Тверская ППК (электрички МТППК)» информацию о ликвидации паровоза назвали фейком. Но утром все-таки сменили ее на противоположную.

- 13 июня (в ближайшую субботу) пригородный поезд "Бологое – Осташков" в порядке исключения поедет на тепловозной тяге. Наш паровоз находится на техническом обслуживании и уже через субботу (20 июня) будет вновь готов перенести вас во времени! Ещё раз: наш ретро-поезд не отменяется, а просто отдохнёт одну неделю. До скорой встречи!

ИСТОЧНИК KP.RU