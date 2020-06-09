2020-06-09T17:28:03+03:00
Происшествия

Водитель скутера пострадал в ДТП в Тверской области

Он опрокинулся на дороге
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель скутера пострадал в ДТП на дороге Тверской областиВодитель скутера пострадал в ДТП на дороге Тверской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 9 июня на 123-м км автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино, в Рамешковском районе Тверской области.

В региональной УГИБДД России уточнили, что водитель, управляя скутером (до 50 кубов), не справился с управлением и совершил опрокидывание.

Личность водителя и диагноз уточняются. Пострадавшего увезли в больницу до приезда экипажа ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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