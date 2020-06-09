2020-06-09T17:26:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кимрскую ЦРБ доставили новый компьютерный томограф

Поставки КТ ожидают еще несколько больниц региона
Александр ЖМУЛИН
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Новый КТ еще не готов, но это дело ближайшего времени. Фото: ПТОНовый КТ еще не готов, но это дело ближайшего времени. Фото: ПТО
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Сейчас в Кимрской ЦРБ идет подготовка к вводу в эксплуатацию нового компьютерного томографа.

Кроме того, по информации областного правительства КТ также должны поставить в Калининскую и Вышневолоцкую ЦРБ, горбольницу №6 Твери, клиническую больницу скорой медицинской помощи. Также сейчас рассматривается вопрос приобретения томографа для Конаковской ЦРБ.

Вопрос дооснащения медучреждений региона оборудованием приобрел новую актуальность в связи распространением коронавируса. Эта работа ведется.

Напомним, что всего на настоящее время в Тверской области подтвержден 2231 случай заболевания COVID-19. 709 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков. 44 человека с подтвержденным коронавирусом скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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