В Кимрскую ЦРБ доставили новый компьютерный томограф

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:26:37+03:00

Новый КТ еще не готов, но это дело ближайшего времени. Фото: ПТО

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Сейчас в Кимрской ЦРБ идет подготовка к вводу в эксплуатацию нового компьютерного томографа.

Кроме того, по информации областного правительства КТ также должны поставить в Калининскую и Вышневолоцкую ЦРБ, горбольницу №6 Твери, клиническую больницу скорой медицинской помощи. Также сейчас рассматривается вопрос приобретения томографа для Конаковской ЦРБ.

Вопрос дооснащения медучреждений региона оборудованием приобрел новую актуальность в связи распространением коронавируса. Эта работа ведется.

Напомним, что всего на настоящее время в Тверской области подтвержден 2231 случай заболевания COVID-19. 709 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков. 44 человека с подтвержденным коронавирусом скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU