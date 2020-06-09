В Кимрскую ЦРБ доставили новый компьютерный томограф
Сейчас в Кимрской ЦРБ идет подготовка к вводу в эксплуатацию нового компьютерного томографа.
Кроме того, по информации областного правительства КТ также должны поставить в Калининскую и Вышневолоцкую ЦРБ, горбольницу №6 Твери, клиническую больницу скорой медицинской помощи. Также сейчас рассматривается вопрос приобретения томографа для Конаковской ЦРБ.
Вопрос дооснащения медучреждений региона оборудованием приобрел новую актуальность в связи распространением коронавируса. Эта работа ведется.
Напомним, что всего на настоящее время в Тверской области подтвержден 2231 случай заболевания COVID-19. 709 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков. 44 человека с подтвержденным коронавирусом скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU
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