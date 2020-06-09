2020-06-09T17:26:20+03:00
Общество

Жители Тверской области могут стать тайными доброжелателями

Участвуйте в акции «Добро в России»
Виктория ТУШКОВА
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Одиноким и пожилым людям сегодня важно любое участие.Одиноким и пожилым людям сегодня важно любое участие.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В преддверии Дня России по всей стране походит акция «Добро в России», принять участие в которой предлагают и жителям Тверской области.

Во время вынужденной самоизоляции и дефицита общения как никогда важной становится поддержка. Особенно - одиноких или пожилых людей. В рамках акции «Добро в России» жителям региона предлагают стать тайным доброжелателями и поздравить с праздником своих соседей.

Для этого нужно сделать анонимные поздравления - открытки или маленькие подарки, которые можно опустить в почтовые ящики своих соседей.

А 12 июня, в праздник, все тайные доброжелатели смогут опубликовать фото своих поздравлений и открыток в социальных сетях. Снабдите их хештэгами: #Спасибо, #ДеньРоссии, #Добрыесоседи и #ДоброВРоссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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