Жители Тверской области могут стать тайными доброжелателями

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:26:20+03:00

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В преддверии Дня России по всей стране походит акция «Добро в России», принять участие в которой предлагают и жителям Тверской области.

Во время вынужденной самоизоляции и дефицита общения как никогда важной становится поддержка. Особенно - одиноких или пожилых людей. В рамках акции «Добро в России» жителям региона предлагают стать тайным доброжелателями и поздравить с праздником своих соседей.

Для этого нужно сделать анонимные поздравления - открытки или маленькие подарки, которые можно опустить в почтовые ящики своих соседей.

А 12 июня, в праздник, все тайные доброжелатели смогут опубликовать фото своих поздравлений и открыток в социальных сетях. Снабдите их хештэгами: #Спасибо, #ДеньРоссии, #Добрыесоседи и #ДоброВРоссии.

ИСТОЧНИК KP.RU