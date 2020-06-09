Автовладельцам Твери напомнили о правилах перевозки детей
В Московском районе прошел рейд "Детское кресло"
Автовладельцам напомнили о правилах перевозки детей Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Днем, 9 июня в Московском районе сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Твери провели акцию "Кресло - важнее всех игрушек".
Автовладельцам напомнили о недопущении детского дорожно-транспортного травматизма и соблюдении правил безопасности при перевозке детей в автомобиле. С каждым водителем инспекторы проводили профилактическую беседу
За два часа сотрудники Госавтоинспекции проверили более сотни транспортных средств. Водители, перевозившие своих детей с нарушениями требований ПДД, были привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU