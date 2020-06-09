2020-06-09T17:17:48+03:00
Происшествия

Житель Твери после вечера с малознакомой женщиной лишился денег

Подозреваемую в краже задержали
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери лишился денег после вечера с незнакомкойЖитель Твери лишился денег после вечера с незнакомкойФото: Анастасия Осипова
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В полицию с заявлением о краже денег с банковской карты обратился 46-летний житель Твери. Мужчина рассказал, что накануне распивал спиртные напитки с малознакомой женщиной. После застолья мужчина уснул, а на следующий день обнаружил пропажу банковской карты, с которой впоследствии произошло списание 4 000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась неработающая ранее судимая 26-летняя жительница Калининского района.

Фигурантка свою вину признала. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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