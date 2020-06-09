40-летнего велосипедиста сбили на трассе в Тверской области, задев зеркалом автомобиля

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:52:52+03:00

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9 июня в Конаковском районе Тверской области на 119 км автодороги М-10 произошел наезд на велосипедиста.

В управлении ГИБДД по Тверской области уточняют, что за рулем автомобиля АФ находился 35-летний мужчина, признаков алкогольного отравления у него выявлено не было.

По время ДТП пострадал велосипедист, 40-летний мужчина. Он двигался в попутном направление, и его автомобиль задел правым зеркалом.

- У пострадавшего была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Был госпитализирован, - комментируют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU