Тверьстат: картофель в Тверской области за шесть месяцев подорожал на 74%

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:18:46+03:00

Ведомство отчиталось об изменении цен с декабря 2019 года по май 2020-го

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Изучив изменение цен за полугодие (с декабря 2019), специалисты отмечают существенное подорожание плодоовощной продукции. Так, картофель за шесть месяцев подорожал на 73,5%, овощи – на 27,8%, фрукты и цитрусовые – на 24,9%.

Серьёзно вырос в цене сахарный песок (+26,3%), а также крупы (+21,6%). На 4,1- 7,5% дороже стали масло и жиры, консервы, как мясные, так и овощные, мука и мороженое. От 1,5 до 3,3% прибавили в цене молоко и молочная продукция, кофе, колбасы, чай, спиртное, сыры, макароны, рыба, шоколадные конфеты.

Кое-что из продовольствия за полгода подешевело. Это мясо (-3,9%), птица (-2,7%) и яйца (-3,2%).

Из непродовольственных товаров подорожали электротовары и другие бытовые приборы (+4%), в том числе на холодильники +9,4%, на стиральные машины +1,6%. Компьютеры стали дороже на 3,1%, а смартфоны, напротив, подешевели на 3,9%. Цены на легковые автомобили выросли на 4,1%.

Мужская одежда подорожала, но не сильно (+0,6%), а женская и детская подешевела - на 0,7 и 3,1% соответственно.

Что касается сферы услуг, то дороже за полгода стали стали: ремонт обуви (+1,4%) и жилищ (+1,1%). Поднялась плата за проезд в городском пассажирском транспорте и в поездах дальнего следования (+8,6 и +7,6% соответственно). Подорожали услуги сотовой связи (+8,1%), медицинские услуги (+4%).

Цены на жилищные и коммунальные услуги (за исключением платы за вывоз мусора) по сравнению с декабрем 2019 года не изменились.

ИСТОЧНИК KP.RU