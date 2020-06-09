2020-06-09T15:42:09+03:00
Происшествия

На одной из улиц Твери на женщину напал грабитель

Потерпевшая лишилась телефона, денег и золота
Ольга ТРОФИМОВА
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На улице на женщину напал грабительНа улице на женщину напал грабительФото: Анна КОЛГАНОВА
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В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина заявила, что вечером возле одного из домов на улице Циолковского неизвестный мужчина, причинив ей телесные повреждения, похитил мобильный телефон, банковские карты, золотую цепочку и скрылся.

Потерпевшая хорошо запомнила нападавшего, на его розыск выехали полицейские патрули и сотрудники оперативных служб.

Злоумышленника удалось разыскать. Им оказался 42-летний местный житель. Установлено, что мужчина ранее уже был судим. Фигурант в содеянном сознался, но имущество не вернул.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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