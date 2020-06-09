В День ВДВ жители Твери могут бежать со всей страной

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:32:28+03:00

В состязаниях примут участие 150 тысяч спортсменов по всей России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Всероссийский полумарафон ЗаБег перенесен на 2 августа. В 9:00 по Московскому времени синхронный старт будет дан во всех 85 субъектах Российской Федерации.

Ожидается, что в состязаниях примут участие 150 тысяч спортсменов по всей России. Легкоатлеты смогут пробежать одну из четырех дистанций: 1 км, 5 км, 10 км и полумарафон 21 км. А также принять участие в установлении мирового рекорда "ЗаБега", как "самого масштабного полумарафона с синхронным стартом".

Ежегодно для болельщиков и участников организаторы устраивают шоу-программу, а также выделяют детскую трассу и развлечения для юных атлетов.

В Твери общий старт будет дан от площади Афанасия Никитина в Заволжье. Принять участие может любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU