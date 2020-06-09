Пропавшую в Твери тринадцатилетнюю девочку нашел прохожий

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:09:35+03:00

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Днем, 9 июня, в Следственное управление СК России по Тверской области позвонил мужчина и сообщил информацию о пропавшей накануне 13-летней девочке.

Напомним, жительница Твери Ирина Фадеева ушла из дома на улице 50 лет Октября в неизвестном направлении.

На одной из улиц города девочку узнал прохожий и сообщил в следственные органы. На место обнаружения девочки выехал следователь-криминалист.

- В ближайшее время следователем следственного отдела будет осуществлен опрос ребенка с целью установления всех обстоятельств безвестного отсутствия, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Следственное управление СК России по Тверской области выражает огромную благодарность всем, кто принимал участие в поисках пропавшего ребенка, а также неравнодушному гражданину, который сообщил информацию о данной девочке.

ИСТОЧНИК KP.RU