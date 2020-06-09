В Тверской области пенсионер-браконьер подстрелил лося

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:00:23+03:00

За убитого лося пенсионер пойдет под суд Фото: УМВД России по Тверской области

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В полицию обратился государственный охотничий инспектор и сообщил, что в лесу около деревни Кузьминка Зубцовского района обнаружена туша лося с огнестрельным ранением.

Участковый полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска и инспекторов ОГИБДД МО МВД России "Ржевский" в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника. Им оказался 73-летний житель Нелидово.

На месте происшествия полицейские изъяли гладкоствольное ружьё и патроны.

Также установлена причастность фигуранта ещё к одному аналогичному преступлению на территории Зубцовского района.

Общий ущерб, причиненный государству, составил 160 000 рублей. Мужчина допрошен и сознался в содеянном.

За незаконную охте браконьеру грозит штраф до двухсот тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU