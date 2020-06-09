В Тверской области пенсионер-браконьер подстрелил лося
В полицию обратился государственный охотничий инспектор и сообщил, что в лесу около деревни Кузьминка Зубцовского района обнаружена туша лося с огнестрельным ранением.
Участковый полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска и инспекторов ОГИБДД МО МВД России "Ржевский" в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника. Им оказался 73-летний житель Нелидово.
На месте происшествия полицейские изъяли гладкоствольное ружьё и патроны.
Также установлена причастность фигуранта ещё к одному аналогичному преступлению на территории Зубцовского района.
Общий ущерб, причиненный государству, составил 160 000 рублей. Мужчина допрошен и сознался в содеянном.
За незаконную охте браконьеру грозит штраф до двухсот тысяч рублей или арест на срок до шести месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU