В Твери отремонтируют девять улиц, названных в честь героев войны
По проекту «Улица Победы», который приурочен к 75-летию Великой Победы, в 83 регионах страны отремонтируют городские улицы, названных в честь героев войны. В Твери по проекту уже начинают приводить в порядок девять улиц.
Об этом сегодня сообщили на заседании правительства региона, которое 9 июня провел губернатор Игорь Руденя.
Итак, ремонт проведут на улицах, которые носят имена героев Великой Отечественной войны: Громова, Веселова, Чайкиной, Заслонова, Пичугина, Кирьянова, Карбышева, Ильиной, Ротмистрова.
В целом в 2020 году в Твери будет отремонтировано около 60 км улично-дорожной сети – в 1,7 раза больше, чем в 2019-м (35 км). Это 46 объектов в Центральном, Московском, Пролетарском и Заволжском районах.
Причем в программу ремонта включены тротуары, замена бортовых камней и других элементов дорожного обустройства.
Общий объём финансирования дорожных работ в областной столице в этом году по нацпроекту - свыше 1,2 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»