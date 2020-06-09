В Твери отремонтируют девять улиц, названных в честь героев войны

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:57:41+03:00

Всего в городе в этом году приведут в порядок 60 км дорог, причем в программу ремонта включены тротуары, замена бортовых камней и т.д. Фото: ПТО

Их приведут в порядок по особому федеральному проекту «Улица Победы»

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По проекту «Улица Победы», который приурочен к 75-летию Великой Победы, в 83 регионах страны отремонтируют городские улицы, названных в честь героев войны. В Твери по проекту уже начинают приводить в порядок девять улиц.

Об этом сегодня сообщили на заседании правительства региона, которое 9 июня провел губернатор Игорь Руденя.

Итак, ремонт проведут на улицах, которые носят имена героев Великой Отечественной войны: Громова, Веселова, Чайкиной, Заслонова, Пичугина, Кирьянова, Карбышева, Ильиной, Ротмистрова.

В целом в 2020 году в Твери будет отремонтировано около 60 км улично-дорожной сети – в 1,7 раза больше, чем в 2019-м (35 км). Это 46 объектов в Центральном, Московском, Пролетарском и Заволжском районах.

Причем в программу ремонта включены тротуары, замена бортовых камней и других элементов дорожного обустройства.

Общий объём финансирования дорожных работ в областной столице в этом году по нацпроекту - свыше 1,2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU