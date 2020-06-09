9 Июнь 2020 2020-06-09T14:36:53+03:00

В этом году красивые ароматные "свечки" распустились чуть позже обычного

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В Твери цветут каштаны. Чаще всего цветение этих деревьев у нас приходится на май. Но в 2020-м году они зацвели позже, вероятно, из-за затянувшихся холодов весной.

Соцветия каштана представляют собой пирамидку, "свечку", из мелких розоватых или белых цветков. В период цветения каштанов воздух рядом с деревьями наполняется тонким ароматом, который особенно чувствуется в жаркую душную погоду, такая как раз стоит в Твери.

В нашем городе красивые цветущие деревья можно найти на набережной Афанасия Никитина, Комсомольском проспекте (от Речного вокзала в сторону улицы Шмидта) и недалеко от Обелиска (у храма Михаила Тверского).

Каштаны в этом году цветут позже обычного.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU