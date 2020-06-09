В Твери цветут каштаны
В Твери цветут каштаны. Чаще всего цветение этих деревьев у нас приходится на май. Но в 2020-м году они зацвели позже, вероятно, из-за затянувшихся холодов весной.
Соцветия каштана представляют собой пирамидку, "свечку", из мелких розоватых или белых цветков. В период цветения каштанов воздух рядом с деревьями наполняется тонким ароматом, который особенно чувствуется в жаркую душную погоду, такая как раз стоит в Твери.
В нашем городе красивые цветущие деревья можно найти на набережной Афанасия Никитина, Комсомольском проспекте (от Речного вокзала в сторону улицы Шмидта) и недалеко от Обелиска (у храма Михаила Тверского).
Каштаны в этом году цветут позже обычного.Фото: Виктория ТУШКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU