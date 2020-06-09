ФСБ с таможенниками не дали ввезти наркотики из Китая в Тверскую область

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:00:40+03:00

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УФСБ России по Тверской области во взаимодействии с таможенными органами пресечена деятельность преступной группы, причастной к контрабанде крупных партий наркотических средств из Китая.

С поличным были задержаны двое жителей Тверской области, причастные к незаконному перемещению через государственную границу Российской Федерации наркотического средства синтетического происхождения.

- Из незаконного оборота изъято 501,5 граммов наркотического средства. Распространение наркотика предполагалось среди учащихся средних и высших образовательных учреждений Твери и Тверской области, - сообщила пресс-служба ведомства.

По данному факту Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.4 ст.229.1 УК России (контрабанда наркотических средств).

ИСТОЧНИК KP.RU