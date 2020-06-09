9 июня в Тверской области ожидаются грозы

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:17:45+03:00

О грозе и ветре предупреждают жителей Тверской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

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- В ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 9 июня в отдельных районах Тверской области ожидается гроза, - предупреждает ГУ МЧС России по Тверской области. - Усиление юго-восточного ветра при грозе возможно до 15 м/с.

При этом сохраняется жаркая погода +25... +30 градусов днем, +12... +17 ночью.

Спасатели напоминают жителям и гостям Верхневолжья о соблюдении правил безопасности при грозе и сильном ветре.

ИСТОЧНИК KP.RU