2020-06-09T13:05:23+03:00
Происшествия

В реке Молога в Тверской области утонул человек

ЧП произошло в Бежецке
Ольга ТРОФИМОВА
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Тело погибшего передано полиции Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиТело погибшего передано полиции Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Сообщение о том, что в акватории реки Молога в Бежецке обнаружено тело, поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области 9 июня.

- Тело погибшего извлечено из воды группой водолазных работ и передано сотрудникам полиции, проводятся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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