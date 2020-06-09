2020-06-09T12:40:55+03:00
Общество

За выходные в Тверской области выявили 66 пьяных водителей

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости"
Ольга ТРОФИМОВА
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За три дня в Тверской области выявили 66 пьяных водителейЗа три дня в Тверской области выявили 66 пьяных водителейФото: Кирилл ЧАЩИН
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Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги профилактического мероприятия "Контроль трезвости", которое прошло с 5 по 7 июня.

По итогам рейда 66 водителей были привлечены к ответственности за управление автомобилями с признаками опьянения. Из них в Твери с признаками опьянения остановлено 14 водителей.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также сообщать о таких фактах в полицию по телефонам: 02; 102 или 112 с указанием марки, цвета и регистрационного номера автомобиля, направления движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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