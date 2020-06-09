Тринадцатилетнюю девочку ищут в Тверской области

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:23:30+03:00

8 июня она ушла из дома и пропала

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В Тверской области организованы поиски тринадцатилетней жительницы Твери Ирины Фадеевой. Днем, 8 июня, девочка ушла из дома на улице 50 лет Октября и до настоящего времени не вернулась. По факту исчезновения ребенка следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Следователь и криминалист выезжали по месту последнего пребывания девочки. Опрошены родственники и очевидцы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и местонахождение девочки.

Известно, что малолетняя была одета в светло-серые джинсы, светло-серые кроссовки с цветными резиновыми шнурками, футболку. При себе имела телефон.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефону следственного управления: 8-930-179-00-69. А также по телефонам "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область": 8(920)682-09-78, 8(901)121-99-55.

ИСТОЧНИК KP.RU