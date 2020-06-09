2020-06-09T11:42:07+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-9 "Балтия" в Тверской области

Двое - в тяжелом состоянии
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадали четыре человекаВ ДТП пострадали четыре человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 9 июня, на 390-м км автодороги М-9 "Балтия" в Западнодвинском районе Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "Тойота Камри", съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель и три пассажира, личность и состояние водителя уточняются. Его увезли до приезда экипажа. Одному из остальных пострадавших 17 лет, еще двое взрослых - в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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