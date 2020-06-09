2020-06-09T11:05:25+03:00
Общество

В Тверской области молодая компания ездила на машине, высунувшись из окна в полный рост

Нарушители оштрафованы
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушителей привлекли к ответственности Фото: vk.com/"Подслушано Торопец"Нарушителей привлекли к ответственности Фото: vk.com/"Подслушано Торопец"
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Автоинспекторы привлекли к административной ответственности водителя и пассажиров, нарушивших Правила дорожного движения на улице Советская в Торопце Тверской области.

Инцидент произошел вечером, 6 июня. Нарушителей на камеру регистратора снял местный житель и опубликовал запись в местном сообществе.

На видеозаписи пассажиры автомобиля "ВАЗ 2114" во время движения открыли двери автомобиля (переднюю пассажирскую и заднюю правую пассажирскую) и почти полностью высунулись из автомобиля. Водитель автомобиля - 19-летняя девушка - объяснила, что сделала им замечание, но 23-летний пассажир не отреагировал.

Позже пояснить причину своего поступка нарушитель не смог, так как, с его слов, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Второй молодой человек свою вину отрицает.

В отношении водителя автоинспекторы составили административный материал за нарушение правил перевозки людей, в отношении пассажиров составлены административные материалы за нарушение Правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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