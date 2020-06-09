В Тверской области после коронавируса выписаны 49 человек

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:46:35+03:00

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В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 84 человек. Общее количество зараженных на 9 июня составило - 2231. После заболевания выздоровели 1478 человек (+49 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

709 пациентов (+32 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 44 человека (+3 за минувшие сутки). Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 783 случаев, далее идут Кимры - 456 зараженных и Конаковский район -208.

По стране зафиксировано 8595 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU