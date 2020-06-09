Водитель на иномарке съехал в кювет в Тверской области

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:24:27+03:00

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Авария произошла вечером 8 июня на 68-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна Рамешковского района.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 50-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан Альмера", двигаясь в направлении Твери, не учел безопасную скорость движения и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU