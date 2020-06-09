В Осташкове Тверской области у школьницы на лавочке украли телефон
Сообщение о краже телефона в парковой зоне, расположенной на улице Рабочей, поступило в МО МВД России "Осташковский". Заявитель сообщил, что у неизвестный украл у школьницы телефон, который она оставила без присмотра на лавочке. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
Личность подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель.
В ходе дальнейшего разбирательства оперативники установили причастность фигуранта еще к одному аналогичному преступлению, совершенному в апреле 2019 года.
Подозреваемый сознался в содеянном и сообщил, что похищенное он продал, а деньги потратил.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU