2020-06-09T09:18:08+03:00
Происшествия

В Осташкове Тверской области у школьницы на лавочке украли телефон

Злоумышленник найден
Ольга ТРОФИМОВА
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По факту кражи возбуждено уголовное делоПо факту кражи возбуждено уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сообщение о краже телефона в парковой зоне, расположенной на улице Рабочей, поступило в МО МВД России "Осташковский". Заявитель сообщил, что у неизвестный украл у школьницы телефон, который она оставила без присмотра на лавочке. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Личность подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель.

В ходе дальнейшего разбирательства оперативники установили причастность фигуранта еще к одному аналогичному преступлению, совершенному в апреле 2019 года.

Подозреваемый сознался в содеянном и сообщил, что похищенное он продал, а деньги потратил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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