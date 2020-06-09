Мероприятия в рамках антинаркотического месячника продолжаются в Твери

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:26:12+03:00

Сообщить, где торгуют смертью можно анонимно Фото: Татьяна Коркина

Большинство из них проходит в онлайн-режиме

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26 мая в Твери и Тверской области стартовал антинаркотический месячник. За это время в областной столице проведено более 80 мероприятий антинаркотической направленности. Из-за коронавируса большинство из них проходит онлайн.

Так,на минувшей неделе все желающие могли принять участие в выставках детских творческих студий, онлайн викторинах, изучить серию тематических видеороликов на сайтах местных ДК и библиотек.

С 26 мая по 26 июня проводится акция "Сообщи, где торгуют смертью".

В период проведения акции по будням с 9:00 до 18:00 (в пятницу – до 16:45) на базе структурных и территориальных подразделений Администрации Твери работает "горячая линия".

Сообщить о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотических средств можно анонимно по телефонам: 32-09-62 (управление образования администрации города); 42-38-78 (администрация Пролетарского района); 34-42-35 (администрация Центрального района); 52-54-71 (администрация Заволжского района); 34-44-08 (администрация Московского района).

Также в городе продолжаются рейды по удалению запрещенных надписей и графических изображений со стен зданий во всех районах города и профилактическая работа с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU