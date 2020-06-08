Новый сайт Тверского дворца культуры «Пролетарка» поможет узнать о новых мероприятиях быстро
С первых чисел июня начал работать новый сайт Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка».
- В первую очередь мы думали об удобстве для всех его посетителей. Учитывая возраст наших потенциальных пользователей, а также гостей, зрителей и, конечно, непосредственных участников творческого процесса в студиях и самодеятельных коллективах Дворца, главным критерием создания сайта стала его простая навигация.
Теперь верхнее меню, с помощью всего лишь одного клика, ответит всем желающим на следующие запросы: кто мы? (о ДК), что посмотреть? (афиша), что нового? (новости), куда пойти? (коллективы), а также покажет стандартные вкладки с документацией и контактами.
Еще одно удобство нового сайта - афиша в форме ежемесячного календаря.
Впрочем,оценить все новшества сайта , если перейти по данной ссылке dkproletarka.ru
ИСТОЧНИК KP.RU