2020-06-08T23:13:35+03:00
Звезды

Новый сайт Тверского дворца культуры «Пролетарка» поможет узнать о новых мероприятиях быстро

Запустили его в первых числах июня
Ирина ТАРАСОВА
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"Пролетарка" приглашает оценить свой новый сайт. Фото: ДК "Пролетарка""Пролетарка" приглашает оценить свой новый сайт. Фото: ДК "Пролетарка"
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С первых чисел июня начал работать новый сайт Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка».

- В первую очередь мы думали об удобстве для всех его посетителей. Учитывая возраст наших потенциальных пользователей, а также гостей, зрителей и, конечно, непосредственных участников творческого процесса в студиях и самодеятельных коллективах Дворца, главным критерием создания сайта стала его простая навигация.

Теперь верхнее меню, с помощью всего лишь одного клика, ответит всем желающим на следующие запросы: кто мы? (о ДК), что посмотреть? (афиша), что нового? (новости), куда пойти? (коллективы), а также покажет стандартные вкладки с документацией и контактами.

Еще одно удобство нового сайта - афиша в форме ежемесячного календаря.

Впрочем,оценить все новшества сайта , если перейти по данной ссылке dkproletarka.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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