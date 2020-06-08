Жителя Тверской области задержали с крупной партией наркотиков и оружия

8 Июнь 2020 2020-06-08T22:19:47+03:00

По месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли 12 единиц огнестрельного оружия Фото: УМВД России по Тверской области

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Сотрудниками УФСБ России по Тверской области совместно с сотрудниками ОНК МО МВД России "Кимрский" по подозрению в незаконном изготовлении и хранении оружия задержан 32-летний житель города Кимры.

По месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли 12 единиц огнестрельного оружия, более 50 основных частей оружия, свыше 500 патронов различного калибра.

- Согласно заключению криминалистов, изъятые оружие и боеприпасы являются пригодными для стрельбы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В ходе обыска по месту жительства задержанного также было обнаружено наркотическое средство синтетического происхождения.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ст. 222 УК РФ, ст. 223 УК РФ и ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU