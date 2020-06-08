2020-06-08T22:19:47+03:00
Происшествия

Жителя Тверской области задержали с крупной партией наркотиков и оружия

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
По месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли 12 единиц огнестрельного оружия Фото: УМВД России по Тверской областиПо месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли 12 единиц огнестрельного оружия Фото: УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Сотрудниками УФСБ России по Тверской области совместно с сотрудниками ОНК МО МВД России "Кимрский" по подозрению в незаконном изготовлении и хранении оружия задержан 32-летний житель города Кимры.

По месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли 12 единиц огнестрельного оружия, более 50 основных частей оружия, свыше 500 патронов различного калибра.

- Согласно заключению криминалистов, изъятые оружие и боеприпасы являются пригодными для стрельбы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В ходе обыска по месту жительства задержанного также было обнаружено наркотическое средство синтетического происхождения.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ст. 222 УК РФ, ст. 223 УК РФ и ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Тверской области задержали с крупной партией наркотиков и оружия
В Тверской области пьяный водитель угрожал полицейскому сигнальным пистолетом
Во время ДТП в Калязинском районе пострадали две 17-летние девушки
Соцработники Тверской области сообщили губернатору, что получают доплаты
Продолжен ремонт самого короткого пути из Твери до Кимр
Работник завода в Тверской области получил штраф за коммерческий подкуп
Прокурор Тверской области вместе с омбудсменом проведет прием предпринимателей
Поддельное сливочное масло выявили в магазинах Твери и Вышнего Волочка
Брошенный "Опель" хотят убрать с улицы Планерной власти Твери
Жителям Твери выдавали займы с нарушением закона
В ближайшие три часа в отдельных районах Тверской области прогремит гроза
МЧС предупреждает, что жителей Твери ожидает жара +30
Комплект автомобильных колес украли из гаража жителя Твери