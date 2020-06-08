2020-06-08T21:59:44+03:00
Общество

В Тверской области пьяный водитель угрожал полицейскому сигнальным пистолетом

Уголовное дело рассмотрит Западнодвинский межрайонный суд
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области пьяный водитель угрожал полицейскому сигнальным пистолетомВ Тверской области пьяный водитель угрожал полицейскому сигнальным пистолетомФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в Тверской области в ноябре прошлого года. 39-летний мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД РФ "Западнодвинский". Выяснилось, что ранее мужчина был лишен прав управления транспортными средствами сроком на полтора года и без документов сел за руль.

Сотрудники ДПС отстранили мужчину от управления автомобилем. Выйдя из машины, нарушитель попытался уйти. Один из инспекторов попросил у него предъявить документы, но обвиняемый отказался и вместо этого достал из нагрудного кармана куртки сигнальный пистолет марки "Сталкер-М906" и, угрожая убийством, направил пистолет в грудь инспектору.

Судить угрожавшего будут по двум статьям - за езду без прав в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ), и угрозу применения насилия в адрес представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

В пресс-службе суда сообщили, что дата заседания пока не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Тверской области задержали с крупной партией наркотиков и оружия
В Тверской области пьяный водитель угрожал полицейскому сигнальным пистолетом
Во время ДТП в Калязинском районе пострадали две 17-летние девушки
Соцработники Тверской области сообщили губернатору, что получают доплаты
Продолжен ремонт самого короткого пути из Твери до Кимр
Работник завода в Тверской области получил штраф за коммерческий подкуп
Прокурор Тверской области вместе с омбудсменом проведет прием предпринимателей
Поддельное сливочное масло выявили в магазинах Твери и Вышнего Волочка
Брошенный "Опель" хотят убрать с улицы Планерной власти Твери
Жителям Твери выдавали займы с нарушением закона
В ближайшие три часа в отдельных районах Тверской области прогремит гроза
МЧС предупреждает, что жителей Твери ожидает жара +30
Комплект автомобильных колес украли из гаража жителя Твери