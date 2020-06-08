В Тверской области пьяный водитель угрожал полицейскому сигнальным пистолетом
Инцидент произошел в Тверской области в ноябре прошлого года. 39-летний мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД РФ "Западнодвинский". Выяснилось, что ранее мужчина был лишен прав управления транспортными средствами сроком на полтора года и без документов сел за руль.
Сотрудники ДПС отстранили мужчину от управления автомобилем. Выйдя из машины, нарушитель попытался уйти. Один из инспекторов попросил у него предъявить документы, но обвиняемый отказался и вместо этого достал из нагрудного кармана куртки сигнальный пистолет марки "Сталкер-М906" и, угрожая убийством, направил пистолет в грудь инспектору.
Судить угрожавшего будут по двум статьям - за езду без прав в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ), и угрозу применения насилия в адрес представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
В пресс-службе суда сообщили, что дата заседания пока не назначена.
ИСТОЧНИК KP.RU