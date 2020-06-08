Во время ДТП в Калязинском районе пострадали две 17-летние девушки
20-летний водитель был трезв
Водитель был трезвФото: Сергей ГАПОН
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8 июня в деревне Алферово Калязинского района произошло ДТП. На улице Центральной у дома №47 автомобиль ИЖ ОДА съехал в кювет, а затем врезался в дерево.
Во время ДТП пострадали две пассажирки, со слов водителя - 17-летние девушки. У них было диагностировано сотрясение головного мозга и ушибы тела.
- За рулем машины находился трезвый 20-летний водитель. Пострадавших увезли до приезда экипажа, - уточняют в УГИБДД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU