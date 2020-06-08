2020-06-08T21:55:46+03:00
Происшествия

Во время ДТП в Калязинском районе пострадали две 17-летние девушки

20-летний водитель был трезв
Ирина ТАРАСОВА
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Водитель был трезвВодитель был трезвФото: Сергей ГАПОН
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8 июня в деревне Алферово Калязинского района произошло ДТП. На улице Центральной у дома №47 автомобиль ИЖ ОДА съехал в кювет, а затем врезался в дерево.

Во время ДТП пострадали две пассажирки, со слов водителя - 17-летние девушки. У них было диагностировано сотрясение головного мозга и ушибы тела.

- За рулем машины находился трезвый 20-летний водитель. Пострадавших увезли до приезда экипажа, - уточняют в УГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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