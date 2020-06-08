Соцработники Тверской области сообщили губернатору, что получают доплаты
8 июня губернатор Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи поздравил соцработников, а точнее руководителей соцучреждений стационарного типа Верхневолжья с их профессиональным праздником.
Игорь Руденя отметил, что "в системе социальной защиты нашего региона всегда трудились профессионалы с большим сердцем, с большой душой".
- Хочу поблагодарить вас за отзывчивость и доброту к людям, профессионализм и ответственность, которые вы проявляете в это непростое время, – сказал губернатор.
Директор Ржевского дома-интерната для престарелых и инвалидов Елена Жукова поблагодарила за своевременные выплаты за работу в особых условиях в связи с коронавирусом.
- Наши специалисты уже получили все предусмотренные средства за отработанные вахты, – сообщила она.
Доплата за счёт федеральных средств - 28 млн рублей - предусмотрена для более 970 работников соцучреждений Тверской области. Кроме того, введены региональные выплаты, чтобы "не обидеть" сотрудников тех учреждений, где не выявлена коронавирусная инфекция.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игра Pokemon Go»