2020-06-08T21:19:17+03:00
Общество

Соцработники Тверской области сообщили губернатору, что получают доплаты

Игорь Руденя вышел с ними в на связь, чтобы поздравить с профессиональным праздником
Александр ЖМУЛИН
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Соцработники приняли поздравления губернатора по видеосвязи. Фото: ПТОСоцработники приняли поздравления губернатора по видеосвязи. Фото: ПТО
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8 июня губернатор Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи поздравил соцработников, а точнее руководителей соцучреждений стационарного типа Верхневолжья с их профессиональным праздником.

Игорь Руденя отметил, что "в системе социальной защиты нашего региона всегда трудились профессионалы с большим сердцем, с большой душой".

- Хочу поблагодарить вас за отзывчивость и доброту к людям, профессионализм и ответственность, которые вы проявляете в это непростое время, – сказал губернатор.

Директор Ржевского дома-интерната для престарелых и инвалидов Елена Жукова поблагодарила за своевременные выплаты за работу в особых условиях в связи с коронавирусом.

- Наши специалисты уже получили все предусмотренные средства за отработанные вахты, – сообщила она.

Доплата за счёт федеральных средств - 28 млн рублей - предусмотрена для более 970 работников соцучреждений Тверской области. Кроме того, введены региональные выплаты, чтобы "не обидеть" сотрудников тех учреждений, где не выявлена коронавирусная инфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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