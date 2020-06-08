Продолжен ремонт самого короткого пути из Твери до Кимр
На автодороге Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское идет ремонт. Уже отфрезеровано 10 км трассы, выполнено расширение проезжей части на отрезке в 8 км, уложено 5 км геосетки.
В прошлом году в рамках нацпроекта уже привели в порядок 30-километровый участок этой дороги в Калининском районе.
В этом году запланировано отремонтировать 20 км - от села Рождествено в сторону Кимр. Трасса является самым коротким путем из Твери до этого города.
На 2021 год запланировано завершить ремонт полностью и привести в порядок последние 27 км.
Всего в 2020 году в Верхневолжье должны отремонтировать 634 км автодорог регионального и местного значения. Это почти вдвое больше, чем в 2019-м. Объём дорожного фонда - 11,5 млрд рублей.
В политике губернатора Игоря Рудени по развитию региона ремонт дорог (особенно ведущих к инвестплощадкам и "туристическим" районам и объектам) - это один из приоритетов.
онам
ИСТОЧНИК KP.RU
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