Продолжен ремонт самого короткого пути из Твери до Кимр

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:38:01+03:00

Всего в этом году запланировано отремонтировать 634 км автодорог регионального и местного значения. Фото: ПТО

В этом году в порядок приведут еще 20 км дороги

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На автодороге Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское идет ремонт. Уже отфрезеровано 10 км трассы, выполнено расширение проезжей части на отрезке в 8 км, уложено 5 км геосетки.

В прошлом году в рамках нацпроекта уже привели в порядок 30-километровый участок этой дороги в Калининском районе.

В этом году запланировано отремонтировать 20 км - от села Рождествено в сторону Кимр. Трасса является самым коротким путем из Твери до этого города.

На 2021 год запланировано завершить ремонт полностью и привести в порядок последние 27 км.

Всего в 2020 году в Верхневолжье должны отремонтировать 634 км автодорог регионального и местного значения. Это почти вдвое больше, чем в 2019-м. Объём дорожного фонда - 11,5 млрд рублей.

В политике губернатора Игоря Рудени по развитию региона ремонт дорог (особенно ведущих к инвестплощадкам и "туристическим" районам и объектам) - это один из приоритетов.

онам

ИСТОЧНИК KP.RU