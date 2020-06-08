Работник завода в Тверской области получил штраф за коммерческий подкуп
В период с апреля 2017 года по август 2018 года менеджер отдела продажкомпании по продаже автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, перевел на банковский счет начальника отдела продаж АО "Бежецкий завод "АСО" более 233 тыс. рублей за то, чтобы последнее приобретало товары у субъекта малого предпринимательства.
В связи с выявленными нарушениями Бежецким межрайонный прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
- Уголовное преследование в отношении виновного лица, совершившего коммерческий подкуп, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 204 УК РФ, прекращено в связи с добровольным сообщением им о совершенном преступлении, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU