2020-06-08T18:12:06+03:00
Общество

Работник завода в Тверской области получил штраф за коммерческий подкуп

Ему придется выплатить 500 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Работнику завода придется заплатить штраф в 500 тысяч рублейРаботнику завода придется заплатить штраф в 500 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В период с апреля 2017 года по август 2018 года менеджер отдела продажкомпании по продаже автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, перевел на банковский счет начальника отдела продаж АО "Бежецкий завод "АСО" более 233 тыс. рублей за то, чтобы последнее приобретало товары у субъекта малого предпринимательства.

В связи с выявленными нарушениями Бежецким межрайонный прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

- Уголовное преследование в отношении виновного лица, совершившего коммерческий подкуп, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 204 УК РФ, прекращено в связи с добровольным сообщением им о совершенном преступлении, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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