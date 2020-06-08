Прокурор Тверской области вместе с омбудсменом проведет прием предпринимателей

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:04:26+03:00

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10 июня прокурор Тверской области Сергей Лежников совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским проведет прием представителей бизнес-сообщества по вопросам нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Встреча состоится с 10:00 до 11:00 в здании прокуратуры Тверской области на улице Симеоновской, 27.

ИСТОЧНИК KP.RU