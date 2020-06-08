Поддельное сливочное масло выявили в магазинах Твери и Вышнего Волочка
Пробы отобраны Россельхознадзором
Поддельное сливочное масло выявили в магазинах Твери и Вышнего ВолочкаФото: Андрей МИНАЕВ
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Пробы молочной продукции были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в магазинах Вышнего Волочка и Твери.
Образцы направлены на проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию, где в ходе экспертизы установлено, что в четырех пробах сливочного масла "Традиционное 82,5%", произведенном в Московской области, обнаружены жиры немолочного происхождения.
Полученные результаты исследований направлены в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер в отношении производителя.
ИСТОЧНИК KP.RU