8 Июнь 2020 2020-06-08T17:57:18+03:00

Поддельное сливочное масло выявили в магазинах Твери и Вышнего Волочка Фото: Андрей МИНАЕВ

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Пробы молочной продукции были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в магазинах Вышнего Волочка и Твери.

Образцы направлены на проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию, где в ходе экспертизы установлено, что в четырех пробах сливочного масла "Традиционное 82,5%", произведенном в Московской области, обнаружены жиры немолочного происхождения.

Полученные результаты исследований направлены в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер в отношении производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU